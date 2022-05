La “Tigre” intercettata negli ultimi giorni dai media americani ha rassicurato tutti sul suo stato di salute e sul fatto che sarà sui green dell’Oklahoma. “Rispetto al The Masters, fisicamente mi sento molto più forte. Sono entusiasta di giocare il PGA Championship e non vedo l’ora di scendere in campo”, telegrafico ma di grande impatto, con tanta voglia di regalarsi un’avventura di alto livello e di trovare, magari, una zampata da vecchio Tiger. Tiger Woods al PGA Championship ci sarà.elegrafico ma di grande impatto, con tanta voglia di regalarsi un’avventura di alto livello e di trovare, magari, una zampata da vecchio Tiger.

All’esordio mancano solo tre giorni: il torneo infatti prenderà il via il 19 maggio e si snoderà sul sul percorso del Southern Hills di Tulsa, sino a domenica 22 maggio. Il secondo Major maschile della stagione è quindi pronto a darci le sue risposte. Scottie Scheffler riuscirà a cogliere un clamoroso bis o sarà Phil Mickelson a compiere il back to back 2021-2022? La risposta nelle 18 buche da ripetere per quattro giorni nel corso della 104esima edizione del PGA Championship.

