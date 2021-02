Brutto risveglio per Tiger Woods che ha avuto un grave incidente automobilistico mentre era in direzione nord su Hawthorne Boulevard, a Blackhorse Road, quando il suo veicolo si è ribaltato. Sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Los Angeles per liberare Tiger Woods che era intrappolato nel veicolo, completamente distrutto dopo l'impatto.

Non si conoscono ancora le condizioni di salute di Tiger Woods, ma il golfista è stato subito trasportato in ospedale, ed è ora in chirurgia dopo aver riportato diverse fratture agli arti inferiori. Sono in corso ora le indagini da parte del dipartimento dello Sceriffo di Los Angeles per capire le dinamiche dell'incidente.