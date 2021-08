Si è concluso da poco il torneo olimpico di golf femminile, e si è confermata padrona assoluta della scena la numero 1 del ranking mondiale, l’americana Nelly Korda, che offre lustro a un cognome già ben noto nello sport portandosi a casa la medaglia d’oro. -17 il suo score finale, frutto in larga misura di un eccezionale secondo giro, ma anche del -2 odierno che le porta il successo e il consolidamento della propria annata da ricordare. Il tutto nonostante un pericoloso doppio bogey alla buca 7 (a fronte di cinque birdie e un altro bogey) e di un brivido.

Quest’ultimo gliel’ha “regalato” la giapponese Mone Inami, autrice di un -6 di giornata, ma calata proprio nell’attimo decisivo con il bogey alla complicata buca 18 prima di riuscire a chiuderla in par nel playoff di spareggio con la neozelandese Lydia Ko. Quest’ultima va di nuovo a medaglia dopo Rio 2016, facendo da compagna di rimonta della nipponica prima del bogey che le nega la continuazione della sfida per la seconda piazza.

Rimane ai piedi del podio la grande sorpresa della settimana, l’indiana Aditi Ashok, quarta con -15 di score complessivo e -3 di giornata, davanti all’australiana Hannah Green e alla danese Emily Kristine Pedersen (-13 per entrambe). Settima l’irlandese Stephanie Meadow a -13, ottava la cinese Shanshan Feng a -11 e none a -10 la filippina Yuka Saso, le sudcoreane Sei Young Kim e Jin Young Ko, la cinese Xiyu Lin, la giapponese Nasa Hataoka e la danese Nanna Koerstz Madsen.

Le migliori del giorno hanno però effettuato la partenza dalla buca 10, per effetto dello sdoppiamento dei gruppi causato dalle previsioni meteorologiche infauste, che hanno infatti causato una sospensione di 49 minuti. L’altra Korda, Jessica, quindicesima alla fine, e la malese Kelly Tan (34a) hanno realizzato un -7, benché per l’americana sia stato giro bogey free.

Capitolo italiane: le seconde Olimpiadi di Giulia Molinaro si chiudono al 46° posto con un -1 di giornata e +2 complessivo, mentre per quanto riguarda Lucrezia Colombotto Rosso la posizione è la 59a e penultima, con +7 oggi e +18 totale. E se la numero 1 d’Italia paga, nei fatti, il momento no tra fine primo giro e inizio secondo, per la torinese la questione è legata a un livello che lei ha come obiettivo, che non è ancora il suo, ma per il quale sta lavorando duro.

