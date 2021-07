In poche ore la spedizione azzurra per le Olimpiadi di Tokyo si è impoverita di due pezzi pregiati: prima Matteo Berrettini ha comunicato il suo forfait alla squadra di tennis, poi è toccato a Francesco Molinari gettare la spugna: la notizia era già trapelata ieri dal Coni, che però aveva smentito in extremis la decisione del golfista azzurro; a 11 giorni dall'esordio olimpico, Molinari voleva provare una serie di sedute fisioterapiche per smaltire un ricorrente dolore alla schiena.