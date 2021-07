Anche Matteo Berrettini non sarà presente al torneo di tennis olimpico: il forfait arriva a pochi giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 a causa di un risentimento muscolare.

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

Come si legge sul sito del CONI, si tratta di uno strascico delle fatiche di Wimbledon, dove il tennista romano era arrivato in finale con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra.

Matteo Berrettini durante la finale di Wimbledon 2021 contro Novak Djokovic Credit Foto Getty Images

L'agenzia ANSA aggiunge che per Berrettini saranno necessari 15 giorni di riposo.

L'Italia perde dunque uno dei suoi favoriti per una medaglia, visto che già altri grandi nomi (tra cui Federer, Nadal e Thiem ) avevano rinunciato a partecipare, e non potrà essere rimpiazzato per decorrenza dei termini d'iscrizione.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo 2020 Tartarini (coach Musetti): "Forfait Sinner? Scelta sbagliatissima" IERI A 10:40