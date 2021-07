Serviva un'impresa, ma non è arrivata. Odette Giuffrida lascia tutto sul tatami di Tokyo nei -52 kg ma vince Uta Abe, padrona di casa, con Uchi Mata che porta a Waza-ari al golden score. Ha lottato in un match complicatissimo il nostro argento di Rio. Ci proverà per un bronzo.

Si era imposta in 12 degli ultimi 13 tornei disputati in campo internazionale Uta Abe ma la 26enne romana le crea parecchi problemi. In avvio Giuffrida evita il saikomi di Abe, poi prova a entrare ma la giapponese la neutralizza. Il match è tiratissimo, non basta il tempo regolamentare di quattro minuti effettivi (0-0).

Odette Giuffrida, la finale sfuma al Golden Score! Vince la Abe

Durante il golden score si ferma l'incontro: sanguina a una mano Abe che si fa medicare dal medico di gara, ottavo figlio di Fidel Castro. La tensione è tanta e, dopo un falso attacco di Giuffrida, con addosso il fardello della doppia sanzione, vince Uta Abe con Uchi Mata che porta a Waza-ari. L'azzurra ha ancora un obiettivo: il bronzo, in palio contro l'ungherese Réka Pupp.

