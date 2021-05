le finali di kumite per il bronzo degli Europei 2021 di karate. Una sola soddisfazione per la Nazionale italiana: la firma è di bronzo nella categoria -84 kg. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Nella mattinata di Porec (Croazia) si sono disputatela firma è di Michele Martina , che agguanta ilAndiamo a riepilogare quanto accaduto.

CATEGORIE MASCHILI

Kumite +84 kg: i due bronzi di questa categoria vanno al veterano greco Georgios Tzanos, che supera per 1-0 il polacco Maciej Gebka, e al kosovaro Herolind Nishevci, che batte per 1-0 l’azero Asiman Gurbanli.

Kumite -84 kg: arriva da questa categoria la gioia italiana e l’artefice è Michele Martina, che batte per 1-0 il bosniaco Meris Muhovic e si prende la meritata medaglia di bronzo. Gradino più basso del podio anche per il promettente slovacco Adi Gyurik, che supera per 3-1 il campione in carica Ivan Kvesic.

Kumite -75 kg: le medaglie di bronzo vanno al tedesco Noah Bitsch, che batte per 3-0 il montenegrino Mario Hodzic, e al padrone di casa Enes Garibovic, che supera per 3-1 l’olandese Timothy Petersen.

CATEGORIE FEMMINILI

Kumite -55 kg: niente da fare per Sara Cardin, che deve arrendersi per 1-0 alla montenegrina Jelena Maksimovic. L’altro bronzo della categoria va alla bielorussa Irina Sharykhina, che batte per 5-3 l’azera Ilaha Gasimova.

Kumite -61 kg: gradino più basso del podio per la francese Leila Hertault, vittoriosa per 3-1 sulla tedesca Anna Miggou, e per la turca Merve Coban, che supera per 1-0 la slovacca Ingrida Suchankova.

Kumite -68 kg: i bronzi di questa categoria vanno alla danese Katrine Pedersen, che ha la meglio sulla francese Alizee Agier (1-1 il punteggio finale), e alla turca Eda Eltemur, che supera agevolmente per 3-0 la bosniaca Ivona Cavar.

Kumite +68 kg: delusione tremenda per Clio Ferracuti, che perde il bronzo a 2” dalla fine per un calcio da due punti della svizzera Ramona Bruederlin che fissa il punteggio sul 3-2. L’altro bronzo va alla greca Eleni Chatziliadou, che supera per 3-0 la kosovara Fortesa Orana.

