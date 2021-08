Karate

OLIMPIADI, KARATE - Luigi Busà medaglia d'oro, lo yuko decisivo e la festa sfrenata

TOKYO 2020, KARATE - Luigi Busà, il Gorilla d'Avola, fa la storia a Tokyo 2020 regalando all'Italia la 9ª medaglia d'oro, la 37ª complessiva per la squadra azzurra che permette di battere il primato di medaglie in un Olimpiade estiva cancellando il precedente record di Roma 1960. Il 34enne sicilianol'ha spuntata in finale e ha esultato lanciando un dolce messaggio in telecamera alla mamma.

00:02:05, 9 minuti fa