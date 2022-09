Si ferma in semifinale il cammino odierno di Frank Chamizo ai Campionati Mondiali di lotta libera 2022, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado (Serbia). L’azzurro, impegnato nella categoria 74 kg, ha ceduto il passo allo slovacco Tajmuraz Salkazanov perdendo così la chance di sfidare il fenomeno statunitense Kyle Dake nella finale per l’oro.

Chamizo, già due volte campione del mondo a Las Vegas 2015 (nei 65 kg) e Parigi 2017 (nei 70 kg), avrà comunque la possibilità di disputare lo spareggio per il bronzo domani sera (l’avversario uscirà dai recuperi) con l’obiettivo di conquistare la quarta medaglia iridata della carriera.

Il trentenne italo-cubano non è riuscito a vendicare la sconfitta rimediata proprio contro Salkazanov nell’atto conclusivo degli ultimi Europei, dovendosi arrendere con il punteggio di 3-0 al termine di un combattimento davvero negativo in cui non ha mai messo realmente in difficoltà il suo avversario.

Lo sfidante di Chamizo nella finale per il bronzo sarà con ogni probabilità uno tra il giapponese Daichi Takatani ed il turco Soner Demirtas, entrambi sconfitti da Salkazanov per 3-1 rispettivamente agli ottavi e ai quarti.

