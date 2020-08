Dal nostro partner OAsport.it

Frank Chamizo ha un solo obiettivo in testa ed è la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il lottatore azzurro non si nasconde e conferma il suo ruolo da numero uno nella categoria 74kg. Chamizo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato del rinvio dei Giochi Olimpici alla prossima estate: Ero preparatissimo, sono andato un po’ in crisi. Alla fine, però, me ne sono fatto una ragione. Dodici mesi avanti o indietro cambiano poco: il numero uno dei 74 kg sono comunque io”.

Il grande rivale di Chamizo sarà il russo Sidakov, Campione del Mondo nel 2018 e 2019, battendo in finale sempre l’azzurro: “Sicuramente lui è un lottatore molto forte e molto giovane, il primo rivale, ma io sono arrivato ai 74 partendo da 20 chili più in basso, quindi ho dovuto adattarmi”.

Chamizo ha le idee molto chiare in vista di Tokyo, dove vuole migliorare assolutamente il bronzo conquistato a Rio: “Come sempre, dipenderà solo da me. Se non faccio errori, se non concedo agli avversari margini per entrare nella mia guardia, come purtroppo è successo a Rio, l’oro non potrà sfuggirmi”.

