Motocross delle Nazioni 2022. La 75ma edizione della competizione a squadre più importante e prestigiosa di motocross si terrà questo weekend, sabato 24 e domenica 25 settembre, sulla leggendaria pista di RedBud. La formazione azzurra che si presenta in Michigan è composta da Tony Cairoli (impiegato nella classe MXGP), Andrea Adamo (MX2) e Mattia Guadagnini (Open), oltre ad una riserva di tutto rispetto come Alberto Forato (11° nell'ultimo Mondiale MXGP). Un anno dopo lo storico ed indimenticabile trionfo di Mantova l'Italia va a caccia di una nuova impresa per cercare di bissare il titolo in occasione del.

Il nove volte campione iridato Cairoli, ritiratosi dal Mondiale Motocross a fine 2021 dopo aver trascinato il team tricolore al successo nell’ultima edizione di Mantova, quest’anno ha continuato a gareggiare seppur non a tempo pieno nell’ambito del campionato americano con l’obiettivo di mantenere un buon livello proprio in vista di questa competizione per provare a difendere il titolo con i colori azzurri.

TC222 non è al top della condizione, anche a causa di un infortunio alla mano rimediato un mese fa, ma la sua esperienza ed il suo talento potranno diventare cruciali in un weekend così intenso e complicato. Gli altri due titolari nostrani sono infatti molto giovani, anche se Guadagnini era presente l’anno scorso al “Tazio Nuvolari” contribuendo in maniera decisiva alla vittoria azzurra.

Negli ultimi dodici mesi il veneto classe 2002 è sbarcato nella classe regina MXGP, dimostrando a sprazzi un gran potenziale pur senza riuscire a trovare una buona costanza di rendimento. Lo spot di pilota MX2 verrà dunque occupato dal siciliano classe 2003 Adamo, reduce da un campionato chiuso in ottava posizione centrando l’obiettivo del primo podio della carriera in un GP del Mondiale (fu 2° a Mantova lo scorso marzo).

