Nella fase iniziale della sessione Quartararo illumina un casco rosso dopo l’altro, arrivando a girare nell’ordine dell’1’32”3. Gli unici in grado di avvicinarsi al francese sono la Honda LCR di Takaaki Nakagami, seppur in maniera estemporanea, e la Ktm Tech 3 di Miguel Oliveira, decisamente più costante ad alto livello del giapponese. Al nipponico e al portoghese si aggiunge successivamente anche la Suzuki di Joan Mir.

Franco Morbidelli, impressionante in mattinata, si attesta a circa tre decimi dal compagno di squadra. Lontane, invece, le Yamaha ufficiali. Peraltro, in seno alla Casa di Iwata, tutti utilizzano la combinazione hard-media, mentre nella FP1 Viñales aveva usato una soft al posteriore. A proposito di gomme, le Ducati si concentrano sullo svolgere test comparativi tra tutte le mescole. Nel cuore del turno, Francesco Bagnaia riesce a trovare uno splendido giro in 1’32”1 che lo pone momentaneamente al comando della classifica dei tempi.

Nel finale i time attack con gomma morbida al posteriore stravolgono la classifica. A sorpresa è Brad Binder a far segnare il miglior tempo, un eccellente 1’31”628. Il sudafricano sfrutta a meraviglia il gancio di Viñales, che si attesta invece in quarta posizione, alle spalle anche di Nakagami e Quartararo. Morbidelli non prova neppure il time attack, mentre Valentino Rossi non va oltre il dodicesimo crono. Ancora più indietro Dovizioso, diciottesimo.