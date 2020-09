Ancora Luca Marini, ancora doppietta dello Sky Racing Team VR46. Il fratellino di Valentino Rossi ci prende gusto e, dopo aver trionfato nel primo atto a Misano, si conferma velocissimo in pista e fortissimo di testa nella prova del Mondiale 2020 di Moto2. Il crono è spaventoso: 1’35″271, pole position, nuovo record della pista e il precedente sbriciolato. Per Marini si tratta di una grande iniezione di fiducia in vista della gara di domani nella quale molto probabilmente il suo rivale più duro sarà proprio il compagno di squadra. Appena 36 millesimi hanno separato Marco Bezzecchi dal suo team-mate e domani sarà interessante capire come interpreteranno la corsa. Sì, perché a qualcuno del team il confronto col coltello tra i denti di settimana scorsa tanto piacere non aveva fatto. Tuttavia, entrambi possono vincere ed è ovvio che sia così.