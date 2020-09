Maverick VIÑALES Voto 8: Finalmente Maverick. Dopo aver dominato le libere e le qualifiche, torna alla vittoria, la prima di quest'anno. Trionfo che gli toglie tantissima pressione dalle spalle, dopo un periodo tutt'altro che infelice. Vince, ma deve ringraziare l'enorme regalo che gli fa Pecco Bagnaia. Senza la caduta dell'italiano forse staremmo qui a parlare dell'ennesima occasione buttata. Invece il successo gli ridà il sorriso e lo rilancia nel mondiale. Chissà ora cosa accadrà: con questa vittoria sarà scattato quel "clik" nella sua testa? In caso positivo, avremo il favorito per questo strano mondiale.

Joan MIR Voto 9: Ma che campionato sta facendo questo? Pazzesco. Ormai il tema è sempre lo stesso: comincia guardingo, poi nella seconda parte della corsa cambia marcia e risale la classifica, sino alla seconda posizione. In un momento di grazia assoluta, sempre in crescita. Ora è a 4 punti da Dovizioso in testa alla generale. Crederci non costa nulla.

Pol ESPARGARO Voto 7 e mezzo: Buona qualifica, ottima gara per Pol che torna sul podio e regala un bel risultato alla KTM che, dopo il disastro di settimana scorsa, si dimostra competitiva a Misano 2.

Fabio QUARTARARO Voto 6: Sufficienza striminzita, non merita di più. Ci si aspettava un passo migliore di Fabietto, che invece fatica enormemente alle spalle di Pol. Nel finale conquista il podio ma va sul verde e viene penalizzato. Perde punti fondamentali nella generale, anche se rosicchia su Dovizioso. Almeno torna comunque a lottare per le posizioni che contano dopo un periodo molto negativo.

Pecco BAGNAIA Voto 7: Gara maestosa, superba, incredibile dell'italiano del team Pramac, praticamente in testa dall'inizio. Francesco stava dominando letteralmente, in testa con oltre un secondo e mezzo su tutti. Ma a sei giri dalla fine il patatrac: una classica chiusura di anteriore lo fa andare nella sabbia. Un disastro incredibile, un vero e proprio peccato. Il voto è la media tra il 10 dei venti giri percorsi e il 4 per l'erroraccio clamoroso.

Alex MARQUEZ Voto 7: Si merita un bel sette, beneaugurante per il futuro. Gara finalmente solida, con un ritmo interessante per l'unica Honda HRC in pista. Non è la migliore Honda al traguardo ma è comunque un grande passo avanti rispetto al passato. Si toglie lo svizio di chiudere davanti a Dovizioso.

Andrea DOVIZIOSO Voto 5: Altro weekend negativo, ennesima gara anonima. Ringrazia le numerose cadute per essere nei dieci. Con la penalità a Fabio Quartararo è ancora incredibilmente in testa alla generale, in maniera totalmente immeritata. Guardando Bagnaia, la Ducati ne aveva per stare davanti, ma lui non ha proprio ritmo. Si spera che a Barcellona la musica possa cambiare.

Valentino ROSSI Voto 4: Stavolta tocca a lui il peggiore. Aveva il passo per stare coi primi, forse anche andare a podio. Invece rovina tutto con una caduta addirittura al secondo giro. Occasione mancata per agguantare punti su Dovizioso nella generale.

Franco MORBIDELLI S.V: Peccato. La caduta di Aleix rovina in toto la sua gara. Si ritrova in fondo, recupera sino alla 11ma piazza. Ma di più non può fare.

Alex RINS Voto 4 e mezzo: Pilota che si sta smarrendo in questa fase. Mentre Mir ancora una volta disputa una buona gara con diversi giri veloci, Alex non ne ha ed è sempre ai margini della zona punti. Sta subendo il compagno, ma soprattutto in questa Misano 2 ha sempre fatto tanta fatica sin dalle libere.

Brad BINDER Voto 4: Festival delle cadute. Parte benissimo ma al secondo giro finisce a terra quando era quinto. Poi si rialza ma cade dopo tre tornate. Peccato, dato che la KTM si era ritrovata in questo weekend, come dimostrato dalle prestazioni dei compagni di squadra.

