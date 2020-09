Altra doppietta italiana in Moto2 a Misano, come settimana scorsa. Ma stavolta a vincere non è Luca Marini, quarto al traguardo, ma Enea Bastianini. La Bestia è il migliore in questo Gran Premio dell'Emilia Romagna, ottavo atto del mondiale della Moto3.

Gara strana, sicuramente complicata. Si parte con l'asciutto, poi arrivano poche gocce di pioggia e la direzione gara dà la bandiera rossa un po' frettolosamente. Si riparte un quarto d'ora dopo sempre sull'asciutto, ma nel giro di ricognizione arriva ancora la pioggia. Altro stop, poi si riparte dopo venti minuti sempre sull'asciutto, per una breve gara di 10 giri.

Enea è bravo in gara-1 a lottare con i due rider del team VR46, ma è super in gara-2: parte in testa, combatte e manda lungo Marini nella prime curve, allunga subito nelle prime tornate sugli altri per poi amministrare nel finale. Terza vittoria stagionale per Bastianini che si rilancia per il mondiale.

Secondo, ancora una volta, Marco Bezzecchi. Terzo podio di fila per lui, sempre tra i primi. Bravo il Bez, che però paga con una brutta partenza in gara-2. Nel finale recupera, ma ormai è tardi per riagguantere Bastianini. Chiude il podio il sempre costante Sam Lowes.

Alla fine il più deluso è Luca Marini, quarto al traguardo. Grande Luca in gara-1, nella seconda corsa duella subito con Bastianini che lo manda lungo. Recupera ma non va oltre la quarta piazza. La nota positiva è che rimane in testa al mondiale con cinque punti su Enea, il problema è che, guardando le libere e le qualifiche, aveva il passo per dominare e andarsene. Invece la pioggia e i duelli in pista hanno messo in difficoltà il fratello di Valentino Rossi.

Si torna in pista in Spagna subito settimana prossima.

I momenti chiave della gara

- Pronti via e Vierge beffa Marini e Bezzecchi. Quarto Bastianini, ottimo quinto Dixon, poi Di Giannantonio. Al secondo giro brutto erroer di Bezzecchi che perde alcune posizioni, mentre Bastianini attacca Marini che deve andare lnungo e farsi passare anche da Dixon. Ma Luca in poche curve torna davanti.

- Vierge rimane in testa, mentre dietro i tre italiani continuano a lottare. Secondo torna Marini, poi Bezzecchi e Bastianini. Quinto Dixon, poi Di Giannantonio, settimo Schrotter, poi Lowes, Navarro e Canet decimo. Cade Roberts

- Arriva clamorosamente qualche goccia di pioggia che rallenta il gruppo. Bastianini è quello che subisce meno la pioggia e va davanti a Marini, poi Bezzecchi e Vierge. Bene anche Di Giannantonio e Lowes, specialisti della pioggia. Poi arriva la bandiera rossa per la troppa pioggia.

- Si prova a ripartire, ma nel momento del giro di ricognizione ritorna la pioggia. Si riparte dopo altri venti minuti, ancora sull'asciutto per soli 10 giri. Al via Marini passa Bastianini che però qualche curva dopo attacca e manda lungo Marini che si ritrova quinto. In testa va Vierge, poi Bastianini, Schrotter, Navarro, Marini, Bezzecchi, Di Giannantonio. Enea ne ha e torna subito davanti a Vierge, allungando in poche curve, mentre Diggia si fa superare da Lowes e Dixon.

- Marini fatica in questo restart e si fa passare da Bezzecchi e anche da Lowes. Davanti Bastianini se ne va, secondo Vierge, poi Schrotter e Bez. A cinque giri dalla fine duello Schrotter e Vierge, con il tedesco che tampona e butta giù Vierge. Ne approfitta Bezzecchi che si porta secondo dietro a Bastianini, poi Lowes, Marini e Schrotter. Si arriva all'ultimo giro, con Bastianini con mezzo secondo di vantaggio su Bez e Lowes. Quarto Marini un po' più staccato. Vince quindi la Bestia, altra doppietta italiana. Marini rimane in testa alla generale.

La statistica chiave

Sei vittorie italiane su otto gare in Moto2. Veramente tanta roba.

Il tweet da non perdere

La dichiarazione

Marco BEZZECCHI: "Purtroppo stamattina sono caduto e ho perso un po' di fiducia. Poi ho recuperato e sono risalito rapidamente, ma ormai era tardi. Sono felice perchè con il team abbiamo lavorato bene. Sono molto contento e ringrazio tutti. E' stato un ultimo giro fantastico".

Il migliore

Enea BASTIANINI: Bravo in gara-1, super in gara-2. Inizia bene, poi si porta in testa nel momento dell'arrivo della pioggia. Alla ripartenza è il più forte e nei primi giri sfrutta al meglio le gomme morbide per guadagnare quel secondo di vantaggio che alla fine sarà decisivo per la vittoria. Si rilancia nel mondiale.

