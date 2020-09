Quarto tempo per il leader della classifica generale, lo spagnolo Albert Arenas (KTM Aspar) in 1:41.851 a 146 millesimi dalla vetta, mentre è quinto Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) in 1:41.873 a 168 millesimi, davanti a Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 256 in sesta posizione, unico a girare completamente da solo e senza sfruttare la scia di qualche rivale. Settimo tempo per il giapponese Kaito Toba (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 258 millesimi, davanti al connazionale Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) che ha concluso a 266 anche per colpa di una caduta nella fasi finali della Q2 nella quale ha mandato per le terre anche Arbolino. Nono crono per lo spagnolo Jaume Masià (Honda Leopard) a 339 millesimi, davanti al connazionale Jeremy Alcoba (Honda Kommerling) decimo a 424, quindi è undicesimo il nostro Dennis Foggia (Honda Leopard) a 591. Si ferma in quindicesima posizione Stefano Nepa (KTM Aspar) a 1.037 dalla pole position.