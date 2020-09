E' Matteo Ferrari il vincitore di gara 2 a Misano, nuovo atto del mondiale della MotoE. Vittoria importante, dominata in lungo e in largo. Con questa vittoria l'italiano si porta a casa la leadership del mondiale, sfruttando la caduta di Aegerter.

Matteo Ferrari domina entrambe le gare del fine settimana di Misano Credit Foto Getty Images

La vittorai di Ferrari è stata anche facile, in solitaria, grazie però al crash tra Tommy Marcon e Dominique Aegerter. Erroraccio clamorosa dell'italiano, che in curva 2 butta giù l'ormai ex leader del mondiale. Lo svizzero quindi si ritrova a terra incolpevole, centrato da Marcon. Zero importante per il mondiale, con Ferrari che vincendo si ritrova in testa con 4 punti su Dominique.

Con Aegerter e Marcon fuori, Casadei ne approfitta e chiude secondo per la doppietta tutta italiana. Bravo Mattia a lottare contro Torres e conquistare la seconda piazza sul podio, mentre lo spagnolo un po' delude, dato che sembrava avere il ritmo per stare in testa guardando le libere e invece arriva lontanissimo da Ferrari. Gara dominata dagli italiani, con Canepa quarto e Zaccone quinto.

Ora la MotoE va in pausa, si torna in pista a Le Mans per il doppio appuntamento.

I momenti chiave della gara

- Pronti via ed Aegerter rimane in testa, secondo Ferrari, poi Marcon, Casadei, Medina e Torres che è partito male. Ferrari rompe subito gli indugi e supera Aegerter, andando in testa.

- Il dramma arriva al giro due: Casadei in curva 1 attacca Marcon, Tommaso si difende e accelera, centrando però Aegerter in curva 2. Errore clamorosa e decisivo per il campionato, dato che Dominique si ritrova per terra.

- Ferrari si ritrova leader con qualche metro di vantaggio su Casadei e Torres. Quarto Canepa, poi Medina e Granado. Succede poco davanti.

- A due giri dalla fine Torres rompe gli indugi e supera Casadei. Ma alla curva successiva lo spagnolo va lungo e Casadei torna secondo, mentre Ferrari ha oltre un secondo di vantaggio sugli altr. Quarto diventa Canepa, poi Zaccone quinto, Medina, Di Meglio.

- Nell'ultimo giro Ferrari continua a dominare e vincere con oltre un secondo su tutti. Torres le prova tutte per superare Casadei ma non riesce. Arriva doppietta italiana.

La statistica chiave

Si sono corse cinque gare di MotoE a Misano, quattro vinte da Matteo Ferrari. Dominatore.

La dichiarazione

Mattia CASADEI: "Sono molto felice. E' stato un bel riscatto rispetto alla gara di settimana scorsa che ho perso il podio a tre curve dalla fine. Bravo Matteo che è stato più veloce di me. Ora focus su Le Mans per fare due belle gare".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Matteo FERRARI: Gara dominata, anche facile. Deve ringraziare Tommaso Marcon per il regalone. Ora si ritrova in testa al mondiale, diventa padrone del suo destino.

Il peggiore

Tommaso MARCON: Erroraccio clamoroso tra curva 1 e 2. Va bene difendersi, ma in quel modo è esagerato, anche perché poteva farsi male. Butta giù il leader del mondiale assolutamente incolpevole.

