A Misano Adriatico è cominciato il secondo weekend consecutivo dedicato al Motomondiale. Infatti in mattinata si è disputata la prima sessione di prove libere dell’inedito Gran Premio di Emilia Romagna , che fa seguito al GP di San Marino andato in scena settimana scorsa. Nella MotoGP il miglior tempo è stato fatto segnare da Fabio Quartararo, che ha preceduto il compagno di squadra Franco Morbidelli, impressionante per la fiducia dimostrata.

Nelle fasi iniziali i più pimpanti sono la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e la Ktm di Pol Espargaro , i quali fanno segnare tempi nell’ordine dell’1’32”3. Dunque ottimo inizio del romano, che peraltro è l’unico dei quattro piloti della Casa di Iwata a usare il nuovo forcellone in carbonio. Invece Maverick Viñales è il solo a montare lo scarico “a trombone”. Nella seconda parte di sessione l’italiano e lo spagnolo vengono avvicinati dalla Honda di Takaaki Nakagami e dalla Ducati Pramac di Francesco Bagnaia , che si attestano sull’1’32”4. Cionondimeno, Morbidelli si migliora ulteriormente, spingendosi a 1’32”2 e mettendo in mostra un passo notevole.

Nel finale in tanti tentano il time attack con gomma morbida al posteriore e la classifica viene stravolta. Il più rapido è Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), il quale ferma il cronometro sull’1’31”721, precedendo di soli 90 millesimi Morbidelli, che però realizza il suo tempo più rapido usando la hard! Il romano appare, dunque, davvero in condizione strepitosa. In evidenza le Ktm, in quanto Pol Espargaro chiude terzo e Miguel Oliveira quinto. Le due moto austriache sono intercalate dalla Suzuki di Joan Mir, che però ha fatto più fatica sul passo.