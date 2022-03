Un super Dennis Foggia conquista la vittoria nel Gran Premio di Indonesia, secondo atto del mondiale 2022 della Moto3. Bravissimo The Rocket a conquistare in solitaria il settimo successo in carriera, il primo in questa stagione. Il motomondiale quindi continua a parlare italiano, al quarto successo in quattro gare.

Non ci sono molte parole per descrivere la gara di Dennis, semplicemente fa un altro sport. Dal secondo giro in poi Foggia mette in mostra un passo inarrivabile per tutti, vincendo in solitaria. Vittoria quindi semplice per lui, che lo riporta in lotta per il mondiale dopo il settimo posto in rimonta del Qatar.

Dietro è bagarre. Bella la lotta, soprattutto negli ultimi giri tra Garcia, Guevara, Migno, Tatay e molti altri. Alla fine è Guevara a spuntarla, davanti al buon Carlos Tatay al primo podio di carriera: dopo essere partito in pole, Tatay non comincia bene e deve pure scontare un long lap. Ma la rimonta è veemente e il podio all'ultimo giro è totalmente meritato. Peccato invece per Migno, in lotta per il podio dalla prima curva ma nel finale steso da Sasaki che semplicemente lo centra sbagliando la staccata. Quarto Garcia, poi un Oncu come al solito autore di manovre abbastanza al limite. Buon ottavo posto di Elia Bartolini, secondo italiano al traguardo.

Con questi risultato Foggia è addirittura in testa al mondiale su Garcia e Guevara. Peccato per Migno, che nonostante la sfortuna ha dimostrato di poter stare li in lotta anche per il titolo. Ora una settimana di pausa, poi si torna in pista in Argentina.

L'ordine d'arrivo

CLASSIFICA: Foggia, Guevara, Tatay, Garcia, Oncu, Artigas, Masia, Bartolini, Holgado, Suzuki.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e un super Andrea Migno in poche curve si porta in testa, seguito da un ottimo Dennis Foggia. Doppietta italiana al termine del primo giro, mentre terzo è Guevara. Quarto Garcia, poi Tatay, Sasaki, Aji, Holgado, Oncu e tutti gli altri. Cadono Ortolà e Surra. Bravo Guevara ad attaccare gli italiani, a superarli entrambi e ad andare primo.

- Sono in quattro nei primi giri che sembrano averne un minimo più degli altri: Foggia, Migno, Guevara e Garcia. E' proprio Dennis a rompere gli indugi, a portarsi in testa e a cercare di dettare il ritmo. Guevara e Garcia lo seguono, poi Migno. Tatay guida il gruppo degli inseguitori, poi Sasaki, Masia, Oncu, Masia e Holgado.

- Un uomo solo al comando e il suo nome è Dennis Foggia. L'italiano in pochi giri fa il vuoto, con 3 secondi di vantaggio sulla coppia Garcia-Guevara. Migno è quarto un po' più staccato. Poi Sasaki, Masia, Tatay che si prende un long lap, Oncu e gli altri. Anche Guevara prende qualche metro, mentre Garcia si fa risucchiare da Migno e compagnia.

- Si arriva a 10 giri dalla fine. Foggia ha cinque secondi di vantaggio, poi Guevara che è sempre secondo ma ripreso dal gruppo degli inseguitori composto da lui, Garcia, Masia, Migno, Holgado, Oncu e Sasaki. Il Mig però non ci sta e si riporta sul duo Guevara-Garcia in lotta per il podio. Bene Elia Bartolini nono non lontano dai primi.

- Tre giri alla fine. Foggia sempre in solitaria va a vincere. Dietro è grande bagarre: Guevara prova a scappare per l'ennesima volta, mentre Migno e Garcia rimangono intruppati da Masia, Oncu e Tatay, bravo a tornare in alto dopo aver scontato il long lap. E' proprio quest'ultimo il più scatenato e in poche curve riesce ad andare terzo, mentre dietro Sasaki entra a bomba su Migno stendendolo. Alla fine secondo è Guevara, poi Tatay. Quarto Garcia, poi Oncu. Sesto Artigas in rimonta, poi Masia e Bartolini.

La statistica chiave

Per la prima volta nella sua carriera, Dennis Foggia è in testa al mondiale.

Il migliore

Dennis FOGGIA: Si riprende con gli interessi dai problemi del Qatar. Dal giro 2 in poi fa un altro sport, con un ritmo insostenibile per gli altri. Chiude con oltre cinque secondi di vantaggio sugli altri, dimostrando di essere veramente il più veloce della categoria.

Il peggiore

Ayumu SASAKI: Dopo la sfortuna del Qatar, arriva il disastro di Mandalika. Sbaglia completamente la staccata, centra e stende il povero Andrea Migno.

