E' Fabio Quartararo il poleman del Gran Premio di Indonesia, secondo atto del mondiale 2022 della MotoGP. Bravissimo il francese a riportare in alto la Yamaha dopo il disastroso weekend del Qatar.

Fabio Quartararo Credit Foto Getty Images

El Diablo ritrova il sorriso a Mandalika, pista che naturalmente richiede molto meno motore rispetto a Losail. Il francese quindi va alla grande sul giro secco e ha anche un ottimo passo per la gara di domani, dove soprattutto non dovrà fare sorpassi e rimontare. Le avversarie sicuramente sono le Ducati. Martin è secondo, poi Zarco. Ottima qualifica del team Pramac, con lo spagnolo messo meglio del francese.

Jorge Martin in Indonesia Credit Foto Imago

Seconda fila aperta dal buon Brad Binder, in grande forma in quest'inizio di stagione. Poi Bastianini che si conferma ad alti livelli anche in Indonesia. Sesto Bagnaia: Pecco, partito dal Q1, fa tutto bene sino all'ultimo tentativo nel Q2, quando fatica a spingere e non riesce a migliorarsi. Domani partirà sesto, è comunque in gara almeno per il podio. Chiudono la top ten Oliveira, Rins, Miller a Aleix.

Non bene Miller, male Morbidelli. Franco fa un gran tempo nelle FP4 ed è uno dei favoriti per la pole. Purtroppo cade a inizio Q2, non si riprende ed è solo 12mo. Peccato, soprattutto guardando la grande prestazione del compagno di squadra.

Sicuramente il deluso numero uno è Marc Marquez. Il Cabroncito rimane eliminato nel Q1, su una Honda che su questa pista semplicemente non sta in piedi. Stranissima situazione della moto giapponese, che nei test invernali qui era andata forte, ma tra ieri e oggi non ci ha capito nulla. Marquez quindi parte addirittura 15mo e per lui sarà molto dura domani, come per Pol subito dietro. Peggio va a Mir, solo 18mo e mai in bolla sulla Suzuki, mentre Rins è molto più avanti.

Per domani sarà solita lotta. In tanti hanno un passo gara simile. Ci sarà da divertirsi.

Francesco Bagnaia durante le qualifiche del GP di Indonesia di MotoGP - Mondiale 2022 Credit Foto Getty Images

La griglia di partenza

CLASSIFICA: Quartararo, Martin, Zarco, Binder, Bastianini, Bagnaia, Oliveira, Rins, Miller, Aleix, Di Giannantonio, Morbidelli.

ELIMINATI NEL Q1: 13. Marini 14. Bezzecchi 15. M Márquez 16. Pol 17. Dovi 18. Mir 19. Á Márquez 20. Maverick 21. Fernández 22. Gardner 23. D Binder 24. Nakagami

La cronaca in cinque momenti

- FP4 che inizia all'orario stabilito, ma dopo pochi minuti va letteralmente a fuoco la moto di Rins. L'incendio viene domato in fretta, ma la moto ha inondato di olio la pista facendo cadere l'incolpevole Zarco. Bandiera rossa e pista che viene asciugata. Si riparte con il buon Marco Bezzecchi a fare il ritmo, ma alla fine il miglior tempo lo piazza Franco Morbidelli.

- Inizia il Q1 con ancora Bezzecchi che si conferma ad alti livelli. Davanti però va Bagnaia. Terzo Marini, Marquez non è perfetto e cade. Male anche Pol e Mir.

- Nel secondo tentativo Bagnaia si migliora ancora, bravo Di Giannantonio a prendergli la scia e a salire secondo. Cade purtroppo Bezzecchi, sbaglia anche Pol Espargaro che si prende una grossa imbarcata. Marquez prova a prendere la scia di Nakagami per qualificarsi ma cade di nuovo nella stessa curva di prima ed è out, come Mir e Pol. Dentro Bagnaia e Diggia, terzo Marini fuori per tre centesimi.

- Pronti via e subito caduto Morbidelli. Davanti Quartararo fa subito un gran tempo, poi Bagnaia, Martin, Aleix, Di Giannantonio, Bastianini e Oliveira.

- Nell'ultimo tentativo Quartararo si migliora ancora e rimane davanti seguito da Martin. Aleix cade e rifila a tutti la bandiera gialla.

La statistica chiave

Era da 12 gare che Fabio Quartararo non andava in pole. Il francese interrompe la serie di 7 pole di fila della Ducati.

La dichiarazione

Jorge MARTIN: "Importante qualifica perché qui è difficile superare. Poi abbiamo un passo simile a quello degli altri. Stasera mi devo concentrare per trovare qualche decimino da qualche parte".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Fabio QUARTARARO: Che campione. Due settimane fa annaspava su una moto semplicemente più lenta delle altre. Poi grazie al layout della pista indonesiana, riporta la Yamaha in testa alla grande. Per domani sarà un bell'osso duro.

Il peggiore

HONDA: Momento veramente strano. In Qatar avevano mostrato un ottimo passo, qui nonostante grandi test invernali, non ci hanno capito molto. Tutti fuori nel Q1, Marquez e Pol annaspano su una moto inguidabile. Il Cabroncito torna quello dei vecchi tempi rischiando l'impossibile, finendo a terra per ben due volte nel Q1. Per domani non sarà facile la rimonta.

