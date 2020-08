Dal nostro partner OAsport.it

Maverick Vinales ha rischiato tantissimo nel GP di Stiria 2020, quinta tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena al Red Bull Ring di Zeltweg. I freni della sua Yamaha, infatti, hanno smesso di funzionare proprio sul rettilineo, quando lo spagnolo stava viaggiando a 300 km/h. L’iberico si è dovuto buttare giù dalla sua moto per salvarsi la vita, il mezzo ha poi viaggiato dritto per dritto ed è andato a sbattere contro i materassi di protezione, prendendo rapidamente fuoco.

Maverick Vinales si è preso un bruttissimo spavento e non sarà facile assorbire questo shock, accaduto ad appena sette giorni dal rischio corso sempre in Austria quando la moto di Johann Zarco gli volò sopra la testa, mancandolo di pochi centimetri.

Viñales: "La pastiglia dei freni era finita!"

Il centauro della Yamaha ha analizzato l’episodio ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “I freni andavano sempre male e rischiavo di prendere quello davanti. Giocavo con la leva, provavo a frenare ma a un certo punto era finita la pastiglia e non avevo più freni. I freni avevano troppo caldo. Cosa ho pensato quando mi sono buttato? Non ci ho pensato, ho capito che ero rimasto senza freni e mi sono buttato giù. Montavo le pinze della scorsa settimana, quando andavano molto bene e faceva molto caldo“. Riguardo alla gara: “Nel terzo e nel quarto settore ero veloce, ma era difficile guidare così con qualcuno davanti. Anche l’anno scorso era difficile, questa volta ancora di più“.

