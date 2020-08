Nell'impatto con Zarco, la moto di Morbidelli se ne va e rimbalza in pista proprio davanti a Valentino Rossi.

Pazzesco incidente al GP d'Austria: Johann Zarco Frena e taglia la strada a Franco Morbidelli, i due cadono e le moto continuano la loro corsa.

Quella di Zarco si schianta contro il parapetto, quella di Morbidelli invece rimbalza via e si infila come un proiettile tra la moto di Maverick Viñales e quella di Valentino Rossi.

Rivedendo le immagini, è pazzesco pensare come tutti i piloti stiano bene: per fortuna sono rimasti coinvolti soltanto i primi due, perché per pochi centimetri sarebbe potuto essere tutto quanto molto più grave.

