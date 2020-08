Dal nostro partner OAsport.it

Dopo alcuni giorni di riposo in Italia, Franco Morbidelli è nuovamente pronto per affrontare il prossimo weekend di gara sempre al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio di Stiria, quarta tappa del Mondiale. Il pilota della Yamaha Petronas va a caccia di riscatto dopo il ritiro di domenica scorsa, in cui si è reso protagonista di un brutto incidente con Zarco (i due sono attesi domattina dalla Commissione della FIM per analizzare l’accaduto) che alla fine si è risolto fortunatamente senza grandi conseguenze dal punto di vista fisico.

Dopo la gara sono tornato in Italia per riposarmi a casa. Ho riposato in questi ultimi giorni assicurandomi di essere il più preparato possibile per questo fine settimana. Sono grato di stare bene e di non aver rimediato un grave infortunio. Il lato destro del mio corpo è ancora dolorante, ma meglio di quanto mi sarei aspettato dopo quella caduta. Non vedo l’ora di iniziare il fine settimana e di concentrarmi di nuovo sulle corse. Voglio vedere come mi sento sulla moto venerdì, ma sono fiducioso di essere pronto. So che potremo avere un altro weekend difficile e dobbiamo fare più punti possibile. La mia squadra ha lavorato duramente per darmi la migliore moto possibile e spero di ottenere un ottimo risultato per loro in questo fine settimana. [Franco Morbidelli]

L’azzurro, campione iridato di Moto2 nel 2017, sta comunque disputando una stagione positiva (a Brno ha conquistato il suo primo podio in top class) e sarà sicuramente uno dei piloti da tenere d’occhio per la lotta al vertice in Austria.

