Inspiegabile il cambiamento di Lowes in quest'anno, addiritura solo nelle ultime settimane. Dal pilota veloce ma pasticcione si trasforma in un fenomeno assoluto all'alba dei trent'anni. Ora riesce ad esprimere al meglio il suo potenziale e soprattutto da Barcellona ha cambiato ritmo. Terzo successo di fila per lui, quarto podio consecutivo. Sam vola e si dimostra assolutamente il migliore di questa categoria. La vetta del mondiale è assolutamente meritata. Ora è chiaramente lui il favorito per questa stagione, anche perché rimangono due piste sulle sue corde come Aragon e Portimao. Tra l'altro il circuito portoghese lui lo conosce bene, avendoci corso nel mondiale Supersport.