Valentino Rossi è reduce dal buon quinto posto ottenuto nel GP di Repubblica Ceca 2020, terza tappa del Mondiale MotoGP andata in scena settimana scorsa a Brno. Il Dottore si era reso protagonista di una bella rimonta dalla decima piazzola sullo schieramento di partenza, consapevole che avrebbe lottato per il podio se fosse riuscito a scattare un po’ più avanti sulla griglia. Il nove volte Campione del Mondo, terzo nel GP di Andalucia, ha recriminato per aver faticato in qualifica ma guarda con ottimismo al prossimo futuro perché ha ormai ritrovato il feeling con la Yamaha. Il centauro di Tavullia ha stravolto l’assetto della moto, ormai più vicina al suo stile di guida e congeniale alle sue caratteristiche.

Valentino Rossi cercherà di dire la sua anche in occasione del GP d’Austria 2020, in programma nel weekend del 14-16 agosto sul circuito di Zeltweg. Il 41enne si è presentato pimpante alla conferenza stampa della vigilia al Red Bull Ring: “La gara di domenica scorsa è andata bene, purtroppo ho commesso degli errori in qualifica e sono dovuto partire dalla quarta fila ed è stato molto difficile recuperare. Il passo c’è, ho una buona sensazione in moto, posso spingere anche nella seconda parte di gara e settimana scorsa ho anche fatto dei sorpassi, non sufficienti per raggiungere il podio. Da una parte ho avuto sensazioni positive perché la gara è stata divertente, ma dobbiamo migliorare alcuni elementi soprattutto il sabato, dobbiamo partire in posizione migliore“.

Il Dottore dà uno sguardo alla gara di domenica: “Sulla carta questa pista non va bene per la M1 perché la velocità di punta non è un nostro punto di forza ma nel 2019 la moto si è comportata bene e facemmo una bella gara, eravamo staccati dalla Honda e dalla Ducati ma lottammo per il podio. Dobbiamo cercare di essere forti e lottare per il podio. Anche il meteo potrà dire la sua perché può cambiare da mattino a pomeriggio, non è chiaro cosa succederà e dobbiamo essere pronti in tutte le situazioni“.

Valentino Rossi si sofferma anche sul Mondiale: “Il campionato è molto aperto per tanti piloti. Non solo perché ci sono delle difficoltà per Dovizioso e per l’infortunio di Marquez, ma anche perché i risultati sono influenzati dalle gomme: i primi 10-12 piloti sono molto vicini e un weekend può cambiare dalla mattina al pomeriggio. Tutto è possibile e può essere molto divertente“.

Sulla possibilità della KTM di lottare costantemente per il successo, dopo la vittoria di Brad Binder in Repubblica Ceca: “Penso di sì. Il miglioramento rispetto all’anno scorso è davvero impressionante, la KTM ha fatto un grosso lavoro per il programma MotoGP: erano già competitivi a Jerez, a Brno avrebbero potuto fare doppietta se Pol Espargarò non fosse caduto e qui in Austria sono favoriti, sono molto veloci e possono anche lottare per il campionato”.

A Misano ci sarà un po’ di pubblico: “Non è possibile immaginare Misano senza i fan: ci saranno due gare in quella località, tutte le persone che abitano vicino sono pronte. Ci saranno 10000 posti, non sarà pieno e l’atmosfera sarà migliore rispetto al non avere fan. Si tratta di un modo per tornare alla normalità il prima possibile“.

