Jorge Martin partirà dalla prima posizione domani nel GP d'Austria. Al suo fianco in prima fila ci saranno Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Analizziamo le loro parole a fine sessione.

Jorge Martin (P1)

"Un giorno da rookie, con cadute e tanta difficoltà. Mi manca esperienza e sto imparando a stare più tranquillo. Ma meglio andare al limite che essere uno che non spinge." Un commento poi sulla situazione Vinales: "Sono molto amico di Vinales, mi dispiace per la situazione. A volte la frustrazione fa fare disastri. Lui è molto forte e riuscirà a trovare il suo posto".

Gran Premio d'Austria Ancora Jorge Martin! Pole in Austria davanti a Quartararo e Bagnaia 4 ORE FA

Fabio Quartararo (P2)

"Solita storia, tutti in scia. I soliti dietro di me. Una volta va bene ma anche io vorrei approfittarne un giorno". In chiave gara queste le parole del francese: "La qualifica mi piace tanto, più della gara. Abbiamo un buon passo gara, ma faccio fatica in rettilineo"

Francesco Bagnaia (P3)

"A volte con le gomme tutto funziona, a volte no. Non so perché, non si può dare solo la colpa alle gomme, sembrerebbe assurdo che mi capiti ancora dopo quanto successo domenica scorsa, eppure le cose stanno così. Le soft nel pomeriggio non erano il massimo. La prima era proprio difficile, se acceleravo finivo fuori pista. Il secondo tentativo mi è stato rovinato anche un po' dai piloti che stavano entrando. Ma in particolare stamattina avevo un grip incredibile, tutto andava in modo perfetto, invece con la prima gomma della sessione nel pomeriggio non riuscivo a stare in pista e anche la seconda non era tanto performante"

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

Gran Premio d'Austria FP3, svetta Francesco Bagnaia e tre Ducati in Q2 7 ORE FA