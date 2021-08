Il Red Bull Ring di Spielberg è stato teatro del warm-up del Gran Premio di Austria, ultimissima occasione per affinare gli assetti delle moto in vista della gara, che prenderà il via alle 14.00 odierne. Il turno di prove domenicale si è svolto sull’asciutto e sotto un cielo azzurro, frastagliato solo da innocue nuvolette. Indice che non ci saranno problemi legati al meteo anche nel pomeriggio?

Il warm-up viene dominato, almeno in termini di velocità pura, da Fabio Quartararo, che stacca la concorrenza di quasi quattro decimi. Gli unici a contenere il distacco dal francese nell’ordine del mezzo secondo sono gli alfieri della Ducati Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Il transalpino del Team Pramac è però vittima di una scivolata che non ha avuto conseguenze fisiche, ma di sicuro non è il miglior viatico per avvicinarsi al GP.

Quinto il poleman di ieri e vincitore del GP di Stiria, Jorge Martin, preceduto all’Aprilia di Aleix Espargaro. Seguono le due Ktm di Brad Binder e Miguel Oliveira. Bagnaia a parte, tutti gli italiani sono nella parte bassa della classifica. Ancora una volta terzultimo Valentino Rossi, proprio come in qualifica ieri.

MOTOGP, GP AUSTRIA – CLASSIFICA WARM-UP

1 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’23″629

2 ZARCO Johann Ducati 1’24″001

3 BAGNAIA Francesco Ducati 1’24″016

4 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’24″141

5 MARTIN Jorge Ducati 1’24″204

6 BINDER Brad Ktm 1’24″356

7 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’24″458

8 MILLER Jack Ducati 1’24″507

9 ESPARGARO Pol Honda 1’24″514

10 MARQUEZ Marc Honda 1’24″539

11 RINS Alex Suzuki 1’24″571

12 MIR Joan Suzuki 1’24″599

13 MARQUEZ Alex Honda 1’24″633

14 MARINI Luca Ducati 1’24″647

15 BASTIANINI Enea Ducati 1’24″674

16 LECUONA Iker Ktm 1’24″703

17 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’24″793

18 ROSSI Valentino Yamaha 1’24″934

19 PETRUCCI Danilo Ktm 1’25″001

20 CRUTCHLOW Cal Yamaha 1’25″051

