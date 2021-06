Fabio QUARTARARO Voto 10 - Gara solidissima. Parte bene ma Pecco gli crea grandi difficoltà. In confronto al passato non si fa innervosire e rimane dietro per qualche giro, per poi infilare l'italiano e andarsene. Gestisce nelle fasi finali e Gara solidissima. Parte bene ma Pecco gli crea grandi difficoltà. In confronto al passato non si fa innervosire e rimane dietro per qualche giro, per poi infilare l'italiano e andarsene. Gestisce nelle fasi finali e conquista una vittoria decisiva per il mondiale. Va in vacanza col morale a mille. Da capire se ha avuto, ancora, un piccolo problema al braccio. Ha comunque un mese per mettersi a posto fisicamente.

Maverick VIÑALES Voto 7 - Cosa dire di Top Gun? Fa quello che deve fare, poco altro. Sfrutta al meglio una Yamaha che qui ad Assen è super, ma nonostante la grande qualifica prende paga dal compagno di squadra. Non bene in partenza, soffre e perde tantissimo terreno dietro a Nakagami, mentre ringrazia Bagnaia per il long lap penalty. Si ritrova secondo senza faticare più di tanto. E' comunque un enorme passo in avanti rispetto alla Germania.

Joan MIR Voto 8 - Con la M1 superiore, il campione del mondo ottiene il massimo possibile. Come al solito è costretto a recuperare dopo una non bella qualifica, batte la Ducati è arriva sul podio. Guardando la media punti la stagione è molto simile a quella dello scorso anno, il problema è che Quartararo e Zarco ne stanno macinando molti di più.

Johann ZARCO Voto 7 e mezzo - Fuori dalla top three per Johann Zarco, prima Ducati al traguardo. Il francese è autore della solita gara solida, lotta per il podio per lunghi tratti, prima di arrendersi a Mir. Va in ferie da secondo nella generale, impronosticabile ad inizio anno.

Miguel OLIVEIRA Voto 6 - Ci ha abituato troppo bene il portoghese nelle ultime settimane. Stavolta non gli riesce il cambio di marcia e chiude in una abbastanza anonima sesta piazza, non lontano però dal podio.

Francesco BAGNAIA Voto 6 e mezzo - Difficile dare un voto alla gara di Pecco. Prima fase da fenomeno assoluto: con una moto inferiore alla Yamaha prova a infastidire Quartararo nel ritmo. Tiene finché può poi molla ma resiste a Nakagami e Viñales. Errore sciagurato però quello di essere andato sul verde troppo spesso, che gli fa perdere un podio assolutamente meritato.

Marc MARQUEZ Voto 7 e mezzo - Parte 20mo, si ritrova in top ten dopo poche tornate. Nonostante una pista complessa per il fisico, lo spagnolo resiste e chiude settimo, prima Honda al traguardo. Altra gara da fenomeno.

Jack MILLER Voto 5 - Mai competitivo l'australiano, che finisce a terra quando si trovava ai margini della top ten, lontano da Bagnaia e Zarco. Dopo le due vittorie di fila si è un po' perso.

Takaaki NAKAGAMI Voto 5 e mezzo - Eterno incompiuto. Prima parte della corsa da 9 in pagella. Poi, dopo il sorpasso un po' rude di Mir, va in bambola e non ci capisce più nulla, finendo per diventare una chicane mobile per qualche giro. Dopo lo sbandamento, si riprende ma ormai è nono.

Valentino ROSSI Voto 4 - Ancora una gara negativa. Nonostante la 12ma piazza in griglia, sbaglia partenza e si ritrova ultimo alla prima curva. Poi tenta la rimonta Ancora una gara negativa. Nonostante la 12ma piazza in griglia, sbaglia partenza e si ritrova ultimo alla prima curva. Poi tenta la rimonta ma si ritrova a terra bruscamente alla curva 7 . Malissimo.

