Dopo una settimana di pausa la MotoGP riparte dalla Francia sul circuito di Le Mans. Si corre ad ottobre inoltrato, mentre di solito la gara qui si disputa a maggio. Il calendario insolito porterà ad avere un meteo ancora più incerto. Infatti le previsioni danno pioggia a intermittenza nel weekend. Sono le condizioni peggiori per i piloti, che sicuramente preferirebbero una costanza nel meteo, sia in positivo che in negativo. Ma il tempo metereologico sarà un fattore per tutti, vincerà chi si adeguerà al meglio alle condizioni atmosferiche.

2) Quartararo gioca in casa da leader del mondiale. Concederà il bis?

La gioia di Fabio Quartararo per la terza vittoria stagionale Credit Foto Getty Images

El Diablo arriva nel suo GP di casa forte della leadership nel mondiale. Dopo un periodo di sbandamento, Quartararo si è ritrovato in Catalunya e ora vuole spingere a più non posso, vincendo la quarta gara stagionale. La Yamaha in Francia è sempre andata molto forte e lui sembra il migliore nel complesso con la M1 2020. Parte da favorito anche a Le Mans.

LA CLASSIFICA PILOTI

PILOTA PUNTI Quartararo 108 Mir 100 Viñales 90 Dovizioso 84 Morbidelli 77 Miller 75 Nakagami 72

3) Valentino Rossi sfaterà il tabù podio n° 200?

Valentino Rossi, Getty Images Credit Foto Getty Images

Sembrava una formalità, invece quel podio numero 200 continua a non arrivare per Valentino Rossi. Il Dottore, dopo una sequenza di ottime prestazioni, è incappato in due bruttissime cadute. L'alfiere di Tavullia ha perso due grosse occasioni per fare punti nel mondiale e per agguantare quel podio che tanto vorrebbe per accrescere maggiormente il suo sconfinato palmares. Dopo Barcellona l'umore non è dei migliori, ma ora arriva in Francia, dove la Yamaha ha sempre fatto grandi cose. Il Dottore tornerà combattivo e riuscirà a fare una gara priva di errori, arrivando a podio?

PIAZZAMENTI YAMAHA A LE MANS DAL 2010

ANNO POSIZIONE 2010 Lorenzo 1° 2011 Lorenzo 4° 2012 Lorenzo 1° 2013 Crutchlow 2° 2014 Rossi 2° 2015 Lorenzo 1° 2016 Lorenzo 1° 2017 Viñales 1° 2018 Rossi 3° 2019 Rossi 5°

4) Andrea Dovizioso risorgerà?

Andrea Dovizioso Credit Foto Getty Images

Arrabbiato? Svogliato? Perso? E' veramente un dilemma capire cosa frulli nella testa di Andrea Dovizioso in questo periodo. Il forlivese sembra la brutta copia di quel coriaceo pilota ammirato fino alla prima gara di Spielberg. Da allora il vuoto: prestazioni scialbe, pessime qualifiche, nessuno squillo in gara. E così mentre Miller e Bagnaia continuano a lottare per il podio (con l'italiano che si è conquistato la promozione nel team Factory dove farà coppia proprio con Miller), lui arranca ai limiti della top ten, sprecando forse l'ultima occasione della vita per vincere il mondiale, che tanto meriterebbe per quel che ha fatto vedere negli ultimi anni (per chi se lo fosse scordato Dovi dal 2017 al 2019 è stato vicecampione del mondo e unico reale pilota capace di impensierire Marc Marquez). La speranza è che ritrovi prima di tutto l'entusiasmo di un tempo, e poi che arrivi un po' di feeling con gomme e moto. In questo campionato così equilibrato e insolito, un paio di buone prestazioni possono rilanciarlo in classifica. Ma devono arrivare subito, non c'è poi così tanto tempo.

5) Arriverà finalmente la prima vittoria per Joan Mir?

Team Suzuki Ecstar Spanish rider Joan Mir brakes his bike before a corner during the MotoGP pre-season test at Sepang International Circuit on February 8, 2020 Credit Foto Getty Images

Chiudiamo con l'uomo del momento: Joan Mir. Il 23enne rider spagnolo a Barcellona ha portato a casa il terzo podio consecutivo,il quarto nelle ultime cinque gare. La Suzuki è ormai assodata come la moto più bilanciata del circus, sicuramente il mezzo più dolce e meno stressante sulle Michelin 2020, ancora oggetto misterioso per tanti piloti. Joan però la sa sfruttare anche a dovere questa GSX-RR. Deve solo migliorare la qualifica. Se dovesse partire avanti attenzione a lui: la prima vittoria in carriera non appare lontana.

