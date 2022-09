Jack Miller ha firmato il miglior tempo assoluto nella terza sessione di prove libere a Misano e si candida ad un ruolo da grande protagonista in vista delle qualifiche per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, valido come quattordicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP.

Jack Miller durante le fp3 del GP d'Austria Credit Foto Getty Images

L’australiano della Ducati ha preceduto in FP3 il compagno di squadra Francesco Bagnaia di 71 millesimi, rifilando però oltre 3 decimi (per la precisione 348 millesimi) al terzo classificato della Yamaha Fabio Quartararo. Qualificazione diretta in Q2 (riservata ai migliori 10 della combinata, considerando anche i tempi di ieri) senza problemi anche per Enea Bastianini, che oggi non ha forzato particolarmente concentrandosi maggiormente sulla gara.

Evitano il Q1 anche la Suzuki di Alex Rins, la Ducati Pramac di Johann Zarco, le Aprilia di Maverick Viñales e Aleix Espargarò, la Yamaha di Franco Morbidelli (9° nella combinata) e la KTM di Miguel Oliveira. Escluso dalla top10 per un solo millesimo il padrone di casa del Team Mooney VR46 Marco Bezzecchi, che dovrà quindi passare dal Q1 insieme agli altri azzurri Luca Marini, Michele Pirro, Andrea Dovizioso e Fabio Di Giannantonio.

Grande delusione per lo spagnolo Jorge Martin, uno dei candidati alla pole, che si è visto cancellare l’ultimo giro (un tempo da top10) per bandiere gialle e sarà costretto a disputare anche la prima fase della qualifica.

CLASSIFICA FP3 GP SAN MARINO 2022 MOTOGP

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.296

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.367

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.644 4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.707

5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.844

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.937

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.955

8 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.956

9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.075

10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.076

11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.122

12 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’32.263

13 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.350

14 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.395

15 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.417

16 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’32.462

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.464 18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.506

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.520

20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.716

21 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.975 5

22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.240

23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’33.340

24 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’33.378

25 92 Kazuki WATANABE JPN Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’35.683

CLASSIFICA COMBINATA LIBERE GP SAN MARINO 2022 MOTOGP

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.537 18 1’31.702 19 1’31.296 17

2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.752 20 0.071 0.071 1’31.631 12 1’31.367 19

3 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.838 18 0.221 0.150 1’31.517 18 1’32.395 7 4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.313 23 0.348 0.127 1’31.843 21 1’31.644 16 5 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.858 21 0.411 0.063 1’32.365 17 1’31.707 21 6 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.999 18 0.541 0.130 1’31.837 16 1’32.350 14 7 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.706 16 0.548 0.007 1’31.882 14 1’31.844 15 8 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.698 18 0.633 0.085 1’31.929 20 1’32.464 14

9 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.562 13 0.641 0.008 1’32.242 18 1’31.937 17

10 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.636 8 0.659 0.018 1’32.330 14 1’31.955 19



11 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’33.218 21 0.660 0.001 1’32.191 21 1’31.956 15 12 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.105 18 0.779 0.119 1’32.301 18 1’32.075 15

13 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.981 20 0.780 0.001 1’32.749 8 1’32.076 18 14 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’33.253 21 0.826 0.046 1’32.418 21 1’32.122 21 15 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’33.830 18 0.870 0.044 1’32.166 18 1’32.975 5

16 51 M.PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’32.693 15 0.967 0.097 1’32.673 16 1’32.263 19 17 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.207 24 1.062 0.095 1’32.358 18 1’32.520 14

18 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’33.897 12 1.121 0.059 1’32.656 17 1’32.417 5 19 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’33.855 13 1.166 0.045 1’32.978 12 1’32.462 20 20 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’33.314 14 1.210 0.044 1’32.566 21 1’32.506 15

21 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’33.435 17 1.420 0.210 1’32.894 16 1’32.716 16 22 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’33.687 20 1.904 0.484 1’33.200 18 1’33.340 4 23 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’34.836 12 1.944 0.040 1’33.608 19 1’33.240 14 24 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.165 14 2.082 0.138 1’33.559 17 1’33.378 13 25 92 K.WATANABE JPN Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’37.294 23 4.387 2.305

