Lo spagnolo della Honda ha lasciato il circuito di Jerez de la Frontera dolorante al polso destro e con il collo immobilizzato: è stato trasportato presso il centro medico per sottoporsi ai primi accertamenti che dovranno stabilire l'entità dell'infortunio. Già dopo pochi giri lo stesso Marquez era andato lungo alla curva 4, ma era riuscito a restare in sella alla moto con una manovra pazzesca.

Gran Premio di Spagna stregato per Marc Marquez: il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica, è stato costretto al ritiro a 4 giri dal termine a causa di una brutta caduta. Dolorante al braccio destro, Marquez ha lasciato la pista di Jerez de la Frontera su una barella e con il collo immobilizzato, ed è stato trasportato presso il centro medico dove sarà sottoposto a una serie di accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio. L'incidente di Marquez è avvenuto alla curva 4, la stessa dove era andato lungo in avvio di gara dopo una manciata di giri.

Gran Premio di Spagna Quartararo: "Domenica devo essere allo stesso posto dopo la gara, ma che passo Marquez!" IERI A 13:25

Il miracolo sulla ghiaia in avvio di gara

Il Gran Premio di Spagna era infatti iniziato con un colpo di scena che aveva visto protagonista lo stesso Marquez. Dopo una manciata di giri lo spagnolo, che si trovava in testa alla corsa, era andato lungo alla curva 4 (che si prende a circa 190 chilometri orari) ed era finito sulla ghiaia con la sua Honda. La caduta pareva inevitabile soprattutto in considerazione della velocità raggiunta al momento dell'impatto della ruota anteriore con il tratto in sabbia.

Niente di tutto questo invece: con una manovra incredibile, infatti, Marquez era riuscito a rimanere in piedi e a riportare in pista la propria Honda ricominciando la gara dal 16esimo posto. Da quel momento Marquez aveva dato il via a una spettacolare rimonta che l'aveva spinto fino al terzo posto. Proprio la foga di voler recuperare, probabilmente, gli è costato l'errore e il ritiro.

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

Gran Premio di Spagna Fabio Quartararo si prende la prima pole del 2020 a Jerez. Bagnaia 4°, Dovizioso 8°, Rossi 11° IERI A 12:58