Rossi pronto al ritorno: "È mancata l'adrenalina delle gare. La mia moto sta bene, è dimagrita..."

Monster Energy Yamaha's Italian rider Valentino Rossi attends a press conference at the Jerez racetrack in Jerez de la Frontera on July 16, 2020, ahead of the Spanish Grand Prix.

Valentino Rossi parla alla vigilia del Gran Premio di Spagna, prima tappa del Motomondiale 2020. "Il contratto con la Yamaha è pronto, manca solo la firma. Sono contento di tornare alle corse, mi è mancata l'adrenalina del weekend di gara".

Valentino Rossi si è presentato alla conferenza stampa del GP di Spagna 2020, prima tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend sul circuito di Jerez de la Frontera. Il Dottore si appresta a incominciare la sua 25ma stagione nel Motomondiale, ma il nove volte Campione del Mondo proseguirà la propria carriera con la Yamaha Petronas anche nella prossima annata.

Per me questa situazione ha cambiato un po’ le cose perché nel 2020 l’idea era quella di gareggiare per capire se ero veloce e decidere per il 2021, invece ho dovuto decidere senza scendere in pista. Voglio continuare a correre, anche l’anno prossimo: abbiamo già un accordo con Yamaha, ne abbiamo parlato con Petronas. Tutto è deciso, ma non ho ancora firmato: dobbiamo decidere ancora la squadra, ci saranno diversi passaggi perché io e Quartararo ci scambieremo il sedile ma credo che tutto andrà in porto in tempi rapidi.

Valentino Rossi al ritorno in pista a Jerez De La Frontera, 2020 Credit Foto Getty Images

La mancanza dell'adrenalina delle gare

Il 41enne è sembrato in ottima forma fisica e il suo entusiasmo è quello dei giorni migliori: “Questa situazione è molto strana, ho passato un lungo periodo a casa ed è una strana sensazione perché io sono abituato a gareggiare. Chiaramente è strano vivere senza la pressione e l’adrenalina dei weekend di gara, è stato strano e anche un po’ noioso all’inizio anche perché eravamo vicini a incominciare. Sono felicissimo di riprendere. Credo che tutti i fan nel mondo abbiano sentito la mancanza della MotoGP ed è bello ricominciare, è stata una sensazione unica“.

Ieri mattina il marchigiano aveva concluso al terzo posto nei test ma aveva faticato nella seconda sessione: “Il pomeriggio è stato difficile, dobbiamo lavorare sul passo ma non è andata male. Per me è stato difficile rimanere 100 giorni senza sapere la data della prossima gara, la differenza nella gara di domenica sarà l’assenza del pubblico ma per il resto le cose in pista saranno le consuete: sarà una prima gara normale per un campionato”. Valentino Rossi ha poi voluto scherzare: Mi è mancata tanto la moto ma mi sembra che sia in buona forma, è dimagrita e ha fatto esercizio“.

Stefano Villa

