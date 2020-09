Niente da fare per lo spagnolo Jorge Martin . Il pilota spagnolo del Red Bull KTM Ajo, obbligato a saltare l’ultimo round del Mondiale 2020 di Moto2 a Misano , sarà costretto a dare forfait anche per il secondo weekend consecutivo in terra romagnola. La motivazione è sempre la stessa: Codiv-19 . L’iberico, infatti, è risultato ancora positivo al tampone e dunque sarà costretto a rimanere a riposo e a guardare gli altri centauri. Un colpo duro alle sue ambizioni nel campionato, che sorride sempre di più alla truppa italiana guidata da Luca Marini, Enea Bastianini e da Marco Bezzecchi.

In questo contesto, spetterà a chi non ti aspetti sostituire il pilota iberico. Si tratta di Mattia Pasini che, per l’occasione, dovrà svestire i panni del commentatore tecnico per Sky Sport MotoGP e rimettersi in sella a una moto della media cilindrata. Non sarà certo un compito facile per lui, ma è chiaro che il compito del romagnolo sarà quello di garantire punti al team e magari toglierli ai suoi rivali. Non sarà cosa facile visto quanto lo Sky Racing Team VR46 ha saputo fare con la doppietta della settimana scorsa. Non resta che attendere il giudizio della pista.