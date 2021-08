"I media hanno spesso comportamenti e approcci differenti. A me sinceramente non interessa quello che dice certa gente. Sono qui per lavorare, se non esistessi non saremmo neppure qui a parlarne. Invece siamo qui per finalizzare e poi partire a tutta".Come riporta la Gazzetta dello Sport, attraverso una conference call molto privata, il Principe Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin AbdulAziz Al Saud ha annunciato il progetto che legherà la sua Tanal Entertainment Sport&Media alla VR46. Una sponsorizzazione di 5 anni del team che oltre alla esistente Moto2, dove i sauditi sono già presenti con i marchi Tanal, KSA e Maic Technologies, nel 2022 sbarcherà in MotoGP con le Ducati.

Noi ci occupiamo solo della parte finanziaria, mentre tutte le scelte legate a team, piloti e gestione sono di pertinenza della VR46.

Un po' di confusione

È da inizio maggio che si prosegue tra annunci e smentite. La notizia parlava di Aramco come title sponsor, ma l’agenzia inglese Brunswick, che gestisce la comunicazione del gruppo petrolifero, ha negato qualsiasi coinvolgimento del gruppo già presente in F.1, e pure Talal Al-Marri, il ceo di Aramco Overseas, aveva ribadito lo stesso concetto in un incontro riservato con Carmelo Ezpeleta, il n.1 della Dorna, in occasione della sua presenza al GP di Assen.

"Abbiamo sbagliato i tempi della comunicazione - dice il Principe Al Saud -, perché a livello legale, essendo una compagnia privata non possiamo presentare i nostri piani all’estero finché non sono stati rivelati in Arabia Saudita. Dovendo dialogare con diverse entità governative i tempi si sono allungati. Seguiamo molti progetti e questo della moto tra tutti è il più piccolo. Sono coinvolti quattro ministeri: dello sport, dei media, delle finanze e delle finanze internazionali, e per avere tutte le approvazioni è servito tempo, ma siamo alle battute finali, per mercoledì dovreste sapere tutto".

Ci siamo

Nonostante la situazione Aramco, la prossima settimana la VR46 dovrebbe ricevere le prime fideiussioni a garanzia dell'impegno importante. Sempre secondo quello che riporta la Gazzetta, dell'investimento "joint-venture nella quale noi ci occupiamo solo della parte finanziaria, mentre tutte le scelte legate a team, piloti e gestione - ribadisce il Principe -, sono di pertinenza della VR46", il budget dovrebbe essere intorno ai 18 milioni l’anno. Una gran cifra che però in VR46 non confermano, visto che i contratti firmati tra le parti negli scorsi mesi parlano di una partecipazione finanziaria da parte di Tanal variabile, con la creazione di un comitato di gestione che assicurerà che il team abbia la copertura economica in base a quello che verrà speso. Ancora pochi giorni e, finalmente, sapremo.

