"In questa stagione non gareggerò più. Dopo aver valutato come va il braccio con i medici e il mio team, abbiamo deciso che l’opzione migliore è tornare l’anno prossimo. Ora è il momento di continuare con il processo di recupero. Grazie per i messaggi di supporto. Non vedo l’ora di tornare nel 2021“.

Con questo tweet lo spagnolo Marc Marquez aveva confermato due giorni fa quanto già si era capito. Non vedremo in sella alla Honda l’asso nativo di Cervera in questo campionato e il suo periodo di riabilitazione prosegue.

Una situazione che desta preoccupazione e non lo si può negare. Ripercorrendo un po’ le varie tappe, il centauro spagnolo, infortunatosi al braccio destro a causa di una rovinosa caduta a Jerez de la Frontera (Spagna), è reduce da due operazioni, ricordando anche il tentativo estremo di tornare in pista pochi giorni dopo l’accaduto. Allo stato attuale delle cose l’iberico vuole concentrarsi sul pieno recupero fisico e quindi l’indicazione è quella di non rischiare inutilmente in quest’annata priva di obiettivi per lui.

Legato a questo aspetto, ci sono poi alcune voci che parlano di un terzo intervento al braccio destro infortunato per un recupero fisico più lento del previsto e il dolore provato ancora da Marquez. Secondo quando riferito da Simon Patterson sul sito the-race.com, l’iberico affronterà un’altra operazione per salvare la sua carriera. L’omero del braccio destro citato non riuscirebbe a calcificarsi a causa dei troppi fori applicati, rendendo necessario un innesto osseo, a quanto pare.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero richiesti sono pari a 6 mesi. In questo quadro la Honda potrebbe non disdegnare una soluzione alternativa, ovvero Andrea Dovizioso, senza una sella l’anno prossimo come è noto. Non resta che aspettare.

