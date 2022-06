Fabio Quartararo rimane in Yamaha per altre due stagioni. La notizia è arrivata alla vigilia del via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022, e va a mettere un punto fermo importante nel mercato piloti in vista del prossimo campionato. Dopo tante parole e, anche qualche dubbio, quindi, il francese si lega per altre due stagioni alla Casa di Iwata, esattamente fino a tutto il 2024.

“È con grande piacere che Yamaha Motor Co., Ltd. conferma Fabio Quartararo come pilota Factory Yamaha per la stagione MotoGP 2023 e 2024” inizia in questo modo il comunicato emesso dalla scuderia giapponese. “Quartararo ha dimostrato finora grandi capacità, cameratismo e costanza nei suoi due anni con lo Yamaha Factory Racing Team nel Campionato del Mondo MotoGP. La partnership di successo ha portato al suo primo titolo mondiale MotoGP lo scorso anno, alla sua prima stagione con il team Factory. Attualmente è anche in testa alla classifica 2022 di 8 punti”.

Un binomio che, quindi, conferma il proprio matrimonio dopo che, soprattutto a inizio stagione (con una M1 tutt’altro che dominante) il pilota classe 1999 aveva ammesso che stava iniziando a valutare anche altre opzioni per il suo futuro. Con il passare delle settimane (e un miglioramento generale della situazione) si era intuito come il rapporto si fosse nuovamente rinsaldato, ma la notizia odierna in quanto a tempistiche ha sicuramente sorpreso. Yamaha, senza ombra di dubbio, ha voluto confermare il suo fuoriclasse per non vedere crollare un progetto tecnico che, con le altre tre moto, è davvero a livelli ben lontani dall’accettabile. Ora starà alle altre scuderie rispondere, ricordando sempre che il duo Suzuki composto da Alex Rins e Joan Mir sarà libero…

Le parole di Lin Jarvis, amministratore delegato di Yamaha Racing: “Siamo molto felici di aver raggiunto un accordo con Fabio per continuare con il team Monster Energy Yamaha MotoGP per il 2023 e oltre. L’anno scorso abbiamo portato Fabio nel team Factory sapendo che fosse un talento speciale, ma ha persino superato le nostre aspettative. Non capita spesso di imbattersi in un pilota del suo calibro. Stava già mostrando il suo talento e la sua velocità nei suoi due anni con il team satellite SRT nel 2019 e nel 2020, ma quando è passato al team Factory, abbiamo potuto vederlo crescere e maturare come pilota. Nella prima stagione e mezzo di Fabio abbiamo collezionato tanti successi: 6 vittorie in gara, 14 podi, 6 pole position e il titolo mondiale MotoGP 2021. Questi risultati sono arrivati per merito di un forte lavoro di squadra da parte del pilota, del suo team, dei nostri ingegneri e di tutto il personale che lavora insieme con uno spirito positivo di “fai da te”. Sappiamo che Fabio metterà sempre a disposizione il 100% del suo impegno e gli abbiamo assicurato che la Yamaha farà lo stesso e che investiremo in sviluppi futuri in modo da poter conquistare insieme i titoli del Campionato del Mondo MotoGP negli anni a venire”.

Le parole di Fabio Quartararo: “Sono davvero felice di annunciare che rimarrò in Yamaha per altri due anni. La Yamaha ha creduto in me fin dall’inizio, ed è una cosa che non dimentico. Ma, detto questo, il nuovo accordo rappresenta una decisione importante. Sono ad un ottimo punto della mia carriera, quindi ho preso un po’ più di tempo per prendere questa decisione ed essere sicuro. Credo nel progetto Yamaha MotoGP e sento che Yamaha è davvero motivata. E ora che abbiamo ufficialmente confermato la nostra decisione di continuare insieme questo percorso, possiamo concentrarci completamente sulla stagione in corso. Voglio dire “Grazie!” alle persone intorno a me, che mi aiutano e mi supportano sempre, così come ai fan che mi tiano. Apprezzo davvero tutto il supporto”.

