Per Valentino Rossi il tempo delle attese è ormai finito. Domenica riparte la MotoGP e il pilota della Yamaha Petronas terrà una conferenza stampa oggi, giovedì 5 agosto, alle 16.15 per annunciare la decisione sul suo futuro al Red Bull Ring, sede della prima delle due tappe austriache del Motomondiale: sarà ancora in pista la prossima stagione oppure lascerà il mondo della MotoGP, almeno da pilota?

Il comunicato della MotoGP

Valentino Rossi ha preso una decisione riguardo al suo futuro in MotoGP e rivelerà i suoi piani questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa speciale alle 16:15. Puoi guardarla in diretta e gratuitamente solo su motogp.com.

Il Dottore ha vissuto l'inizio di stagione più duro della sua carriera nella classe regina, con un solo piazzamento tra i primi dieci sul tracciato di casa al Mugello. Ha vissuto momenti entusiasmanti nel corso della prima metà di campionato, come il sabato di qualifiche in Qatar e il passo gara dimostrato ad Assen.

Oggi 42enne, l'azzurro ha ottenuto quasi tutto quello che c'è da raggiungere in questo sport. L'unica cosa che può ancora fare è correre per il suo team, qualcosa che il 2022 può offrirgli. Finalmente il momento è arrivato: scopriremo se il nove volte Campione del Mondo appenderà le sue tute al chiodo o continuerà per un altro anno.

Valentino Rossi, 42 anni di una leggenda non ancora sazia

