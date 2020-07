Valentino Rossi: "Al 99% sarò ancora in MotoGP nel 2021. Con Petronas? Ne stiamo parlando"

Al termine della prima giornata di test sul circuito di Jerez de la Frontera, il "Dottore" ha parlato a Sky Sport dei rumors riguardanti il suo futuro: "In questo periodo di lockdown ho avuto molto tempo per ragionare. Ho capito che sto bene a casa (ride, ndr), ma ho anche capito che ho voglia di continuare".

Sono bastati i primi test sul circuito di Jerez de la Frontera per convincere Valentino Rossi a correre anche nel 2021. Non è ancora dato sapere se sarà con la Yamaha del Team Petronas ma di sicuro il "Dottore" sarà ancora in pista nella prossima stagione. E' lui stesso a confermarlo a Sky Sport:

Con i ragazzi del team Petronas stiamo parlando per il 2021, è stato bello. Non è vero che ho già firmato, anzi siamo ancora lontani dalla firma. Per ora stiamo parlando, ma posso dire che al 99 per cento sarà ancora in pista l'anno prossimo

La storia tra la classe regina e il "Dottore" di Tavullia quindi proseguirà dopo essere iniziata nel 2000 con la Honda Repsol. Lui si dice molto felice di poter andare avanti, convinto ancora di più dopo il lungo periodo di lockdown per il Coronavirus:

È veramente un sacco di tempo. In questo periodo di lockdown ho avuto molto tempo per ragionare. Ho capito che sto bene a casa, ma ho anche capito che ho voglia di continuare

