Valentino Rossi, la leggenda continua: firma per due anni con Yamaha Petronas

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport l'annuncio verrebbe dato a Jerez. Per Rossi contratto di un anno (2021) più opzione per il 2022 quando avrà 43 anni. Guiderà una M1 ufficiale per il team satellite Yamaha che oggi ha in sella Quartararo e Morbidelli.

Valentino Rossi correrà in MotoGP anche nel 2021, forse anche l’anno successivo. L’accordo con Yamaha era nell’aria da tempo, adesso è fatta, come anticipa la Gazzetta dello Sport. Il nove volte iridato ha firmato direttamente con la marca di Iwata, come Maverick Vinales e Fabio Quartararo, ma verrà affidato in gestione al team Petronas, che per il Dottore avrà pieno supporto ufficiale. Significa la disponibilità di una YZR-M1 identica ai due piloti del team interno. Affiancherà Franco Morbidelli, che invece ha un accordo direttamente con Petronas. La scelta di Rossi, che è solo sua e di cui aspettiamo la conferma ufficiale, significherebbe cambiare tutto per riprovarci fino all'età di 43 anni (oggi ne ha 41, ndr).

L’accordo uno+uno (un anno di contratto, l’altro di opzione) verrà annunciato la prossima settimana (il 19 luglio) a Jerez, in contemporanea con l’inizio del Mondiale MotoGP che per adesso conta 13 GP, tutti sul suolo europeo. La firma di Valentino Rossi permette a tanti di tirare un respiro di sollievo. In prima istanza alla Dorna, che quindi potrà spendere per un’altra stagione, forse addirittura due o tre, il pilota più rappresentativo a livello mediatico e commerciale. Carmelo Ezpeleta lo aveva detto che Valentino Rossi non avrebbe mollato. Facile immaginare che ruolo abbia avuto il promoter in tutta l’operazione.

La MotoGP che parte a Jerez sarà la stagione numero 25 per Valentino Rossi, che quindi ha già nel mirino anche la 26 e forse addirittura la 27. Una carriera infinita per il campionissimo, che ha già disputato 402 GP e può puntare dritto a quota 450. Finora ha vinto 115 GP, quindi non è tanto lontano dal traguardo dei 122 GP vinti che appartiene ancora a Giacomo Agostini. Nel mirino c’è anche il decimo titolo Mondiale. Rossi non vince dal GP d'Olanda 2017 quindi il digiuno pesa. Ma prima di pensare a tornare a vincere, si può festeggiare questo rinnovo.

