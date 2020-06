Vergani: "Se Dovizioso non dovesse rinnovare, potrebbe tornare in Ducati Lorenzo"

Dal nostro partner OAsport.it

Una clamorosa indiscrezione arriva da Alberto Vergani che riguarda un possibile ritorno di Jorge Lorenzo in MotoGp al volante della Ducati. L’agente di Danilo Petrucci, l'altra guida della moto italiana, in un’intervista riportata da Marca, ha spiegato che se Andrea Dovizioso non dovesse trovare l’accordo con la Rossa di Borgo Panigale si aprirebbero le porte per un ritorno dello spagnolo.

C’è la possibilità che Lorenzo ritorni alla Ducati. Dovrebbero rinnovare Dovizioso, ma se non c’è accordo possono pensare al ritorno di Jorge. Lorenzo non si è ritirato l’anno scorso a Valencia, ne sono convinto perché non può lasciare il Motomondiale in questo modo.

L’agente di Danilo Petrucci ha parlato della reazione del suo pilota quando ha saputo della scelta di Ducati di prendere un’altra strada:

Ha preso male la notizia, ma alla fine ha accettato la decisione, cercando di fidarsi del futuro. Tuttavia, alla Ducati ha fatto quello che gli era stato chiesto di fare: vincere una gara ed essere il partner di Dovi senza parlare di lui. Certamente Danilo ha dato il meglio di sé in MotoGP e alla fine è stato respinto. È come se fosse stato battuto. Tra le altre cose, a causa del coronavirus, non è stato nemmeno in grado di salire sulla moto per mettersi alla prova.

