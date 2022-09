In Nascar gli incidenti sono all'ordine del giorno. In po' meno le risse. Ecco perché il video che arriva dalla ValleyStar Credit Union 300 lascia tutti un po' basiti: momenti di violenza simili non si vedono nemmeno sul ring del pugilato, dove sarebbero ammessi.

Il protagonista è Andrew Grady, che perde letteralmente la brocca dopo un'uscita di pista e va alla macchina dell'avversario che secondo lui non solo l'avrebbe danneggiato, ma anche sbeffeggiato. Gli saltano i nervi e comincia a prendere a pugni Davey Callihan, afferrandolo anche alla gola, mentre è ancora nell'abitacolo. Non risparmia nemmeno la macchina, che prende a calci.

Non c'è modo di calmarlo, l'unica soluzione è portarlo via di peso.

