Epilogo amaro nel debutto di Kimi Raikkonen in Nascar. Il 43enne pilota finlandese, ospite d'onore sulla Chevrolet Camaro del team Trackhouse Racing, è partito dalla 27esima posizione sul circuito di Watkins Glen, ma è stato costretto al ritiro a metà gara, quando stava recuperando terreno anche grazie alla strategia.

L'ex-ferrarista, ultimo campione del Mondo con la scuderia di Maranello nel 2007, è rimasto coinvolto in una collisione al 44° giro dei 90 previsti. Il tamponamento di Ross Chastain ad Austin Dillon ha innescato una serie di contatti in cui Raikkonen ha avuto la peggio, con fuoripista terminato contro le barriere. Il finlandese è stato trasportato al centro medico del circuito per valutare un lieve infortunio a un polso.

Ad

Nascar Raikkonen riparte dalla Nascar, sarà in gara a Watkins Glen 26/05/2022 ALLE 15:45

"Mi fa un po' male la mano, ma sono cose che capitano - ha poi dichiarato -. Ho preso confidenza con la macchina giro dopo giro, ho ingaggiato battaglie interessanti, e l'auto mi sembrava molto veloce. Altre gare in Nascar? Non lo so, vedremo. Sicuramente non ho nulla da perdere, e l'esperienza mi è piaciuta. Credo che piacerebbe a tanti".

Nascar Michael Jordan investe nella Nascar: alla guida l'unico pilota di colore 23/09/2020 ALLE 07:02