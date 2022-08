Giorgio Minisini ha completato il proprio poker di ori in questi compagna Lucrezia Ruggiero, han concesso il bis dorato in questa competizionedopo il sigillo nel duo mixed “free”. E sono quattro.in questi Europei di nuoto artistico . Lo stadio Nicola Pietrangeli è stato teatro oggi della Finale del duo misto tecnico e il nativo di Roma, con la sua

La routine è stata accompagnata dall’inconfondibile Requiem di Giuseppe Verdi. Una composizione sacra del 1800, dedicata ad Alessandro Manzoni, con cui il compositore condivideva i valori risorgimentali di libertà e giustizia che condussero all’unità d’Italia. Un omaggio alla storia del Bel Paese e alla sua costruzione.

Ad

E un po’ di storia la si è fatta anche oggi in vasca per il successo che la Nazionale italiana ha ottenuto in questo percorso, prima dell’ultima prova di chiusura del programma della danza in vasca, ovvero la routine “free” della squadra (ore 15.00).

Minisini e Ruggiero, dunque, hanno sfiorato quota 90.0000 punti, raccogliendo un totale di 89.3679: 27.0000 nell’esecuzione, 26.9000 nell’impressione artistica e 35.4679 nel terzo segmento. Un successo chiaro e netto dei due ragazzi italiani, bravi non solo a rappresentare il loro esercizio, ma anche a coinvolgere il pubblico presente.

A completare il podio sono stati gli spagnoli Emma Garcia/Pau Ribes Culla (83.7548) e gli slovacchi Jozef Solymosy/Silvia Solymosyova (75.5914). Una competizione, chiaramente, che ha risentito dell’assenza della Russia per le note vicende legate al conflitto in Ucraina. Tuttavia, resta la bontà dello score conseguito da Giorgio e Lucrezia che così, dopo i due ori nella rassegna iridata di Budapest (Ungheria), hanno replicato a Roma.

