Al termine di due settimane ricche di emozioni, quest'oggi, nel tardo pomeriggio giapponese, è andata in scena l'ultima prova del nuoto artistico all'Acquatic Centre di Tokyo: la finale della prova a squadre femminile. A trionfare, con un punteggio stellare di 196.0979, la compagine russa, semplicemente perfetta quest'oggi e pressochè inarrivabili anche per le temibilissime cinesi.

Synchro Credit Foto Getty Images

Proprio le asiatiche hanno chiuso infatti al secondo posto, con un secondo esercizio da 97.3000 ed un ottimo score complessivo di 193.5310. Terzo posto per la squadra ucraina, , con un secondo esercizio da 97.3000 ed un ottimo score complessivo di 193.5310. Terzo posto per la squadra ucraina, dopo le polemiche in fase di premiazione di ieri (190.3018). Chiudono invece al quarto posto le ragazze del Giappone. Le nipponiche padroni di casa possono comunque ritenersi soddisfatte del pazzamento alle spalle di tre storiche superpotenze di questa disciplina.

Tokyo 2020 Atlete ucraine confuse per russe: che gaffe nel duo femminile! 05/08/2021 A 09:54

L'Italia chiude quinta, con uno score complessivo di 184.1372 che non permette alle azzurre di migliorare il record di punti ottenuti a Barcellona. Le italiane confermano dunque il piazzamento ottenuto cinque anni fa a Rio de Janeiro, mettendosi alle spalle Australia, Spagna e Canada ma non riuscendo a sopravanzare quantomeno il Giappone, formazione in fondo alla nostra portata.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it

SPORT EXPLAINER: Nuoto sincronizzato

Tokyo 2020 6° oro per Romashina, l'atleta perfetta: meglio di lei solo Bolt e Ewry 04/08/2021 A 13:04