La condanna a 4 anni annunciata dalla Corte Arbitrale dello Sport ai danni del campione cinese di nuoto Sun Yang, per aver infranto il regolamento antidoping nel caso della famosa distruzione della provetta a un controllo, tanto sta facendo discutere.

Un verdetto che, nei fatti, ha fatto sfumare il sogno a Cinque Cerchi per Tokyo dell’asiatico ma, essendo il veto retrodatato a febbraio 2020, potrebbe permettere a Sun di essere al via delle Olimpiadi di Parigi nel 2024, all’età di 32 anni.

Un aspetto che è piaciuto poco a uno dei grandi personaggi del nuoto mondiale, ovvero l’asso della rana Adam Peaty. Sui suoi canali social, Peaty si è espresso in questi termini:

Una buona notizia per l'integrità dello sport e dei Giochi, ma avrebbe dovuto essere una squalifica a vita. Ha compiuto numerose violazioni, anche senza considerare l’aver preso a martellate i campioni di sangue.

Secondo dunque il ranista del Regno Unito non potevano essere ammessi sconti in un caso del genere. Da capire, a questo punto, se la carriera di Yang sia davvero conclusa o se avrà la forza di tornare per Parigi.

