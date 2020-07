Benedetta Pilato show! La pugliese si migliore di oltre un secondo sui 100 rana

Dal nostro partner OAsport.it

La domanda che ha attanagliato tanti appassionati di nuoto dopo l’argento iridato dello scorso anno a Gwangju della ragazzina prodigio Benedetta Pilato ha probabilmente avuto risposta oggi, nella prima gara post Covid, i campionati regionali pugliesi. La domanda, per la cronaca, era: saprà la vice campionessa mondiale dei 50 rana riuscire ad essere competitiva anche nella prima distanza olimpica disponibile, i 100? Nella scorsa stagione, fino a dicembre, pareva di no, anche se qualche segnale interessante agli Assoluti di Riccione la campioncina pugliese lo aveva lanciato.

Da oggi, però, tutto si può vedere sotto un punto di vista differente e si può iniziare a rispondere in modo affermativo visto che Benedetta Pilato, nel primo appuntamento in gara dopo il lungo stop, ha tirato giù il proprio personale di oltre un secondo nei 100 rana, chiudendo la gara con un ottimo 1’07″06 che la mette quasi a fianco delle altre due interpreti della specialità che corrono per la qualificazione olimpica, la medaglia di bronzo mondiale in carica Martina Carraro e la medaglia di bronzo europea in carica, Arianna Castiglioni, non due atlete a caso.

A Casarano Benedetta Pilato ha dimostrato di aver preso dimestichezza con una specialità fino allo scorso anno apparentemente tabu per lei ed ha nuotato la vasca di andata in 31″36, tornando in 35″70 e dunque diminuendo di molto il gap tra prima e seconda vasca rispetto alle gare della scorsa stagione. Il nuovo personale di 1’07″06 lima di oltre un secondo il precedente (1’08″21) e proietta la 15enne pugliese al quarto posto all time in Italia, alle spalle di Carraro (1’06″36), Castiglioni 81’06″39) e Scarcella (1’06″86 gommato) ma davanti a Chiara Boggiatto che, anche lei con il costumone, fece segnare 1’07″15 a Belgrado nel 2009.

