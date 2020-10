“Mi sono appena svegliata con 36,5°. Quindi va molto bene. Ho trascorso tutta la giornata senza febbre. E sono riuscita anche ad alzarmi un po’ più del solito e girare per la casa, fare due cose”. Notizie positive dalla quarantena di Federica Pellegrini , risultata positiva al tampone sei giorni fa e ancora alle prese con il Coronavirus che, per almeno un’altra settimana, la terrà lontano dalla piscina.

Doveva trovarsi a Budapest per la ISL con i suoi Centurions, il Covid invece la tiene bloccata tra le mura di casa in una condizione di spossatezza costante, stato di forma sicuramente non facile per una sportiva come lei: “Quello che ho notato – ha commentato nelle sue Instagram stories – di questo virus è che crea tanta stanchezza muscolare. I primi quattro giorni ho dormito tantissimo. Dormivo la mattina, facevo colazione, mi ributtavo a letto fino a pranzo, poi pranzavo e mi ributtavo a letto fino a pomeriggio inoltrato. Tante ore di sonno. Sono contenta che vada meglio”.