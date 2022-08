La piscina del Foro Italico ribolle di gioia per altre medaglie. Stavolta arrivano dai 50 rana dove l'Italia piazza la doppietta: Nicolò Martinenghi vince l'oro col nuovo record italiano, Simone Cerasuolo è d'argento mentre terzo, col bronzo, c'è il tedesco Lucas Matzerath, il quale ha preceduto l’austriaco Valentin Bayer (27.19), il finlandese Olli Kokko (27.26) e l’altro austriaco Bernhard Reitshammer (27.29).. Per il ranista varesino una gara dominata dall'inizio alla fine, un risultato che all'Italia mancava da 12 anni, da Fabio Scozzoli: bissa l'oro conquistato nei 100 sempre a Roma e fa meglio rispetto all'argento conquistato ai Mondiali di Budapest qualche mese fa nei 50. Per Martinenghi importante anche il tempo: 26"33, 6 centesimi in meno rispetto al precedente primato italiano che già gli apparteneva (26"39 del 02/04/2021 a Riccione).

Il commento di Martinenghi al termine della gara non riesce a nascondere la soddisfazione: "Che bella gara – esordisce ai microfoni di Raisport – Non so davvero cosa dire! Sono veramente contento perchè, dopo la giornata di ieri, non pensavo di stare così bene. Invece sono arrivano alla vasca, ho sentito questo pubblico così caloroso e mi sono detto che dovevo fare qualcosa di importante per loro". Martinenghi conclude la sua analisi della gara: "Veramente tutto splendido. Doppietta azzurra, prestazione impeccabile, nuovo record italiano, davvero una emozione unica per me".

Simone Cerasuolo ha espresso tutta la sua soddisfazione in zona mista con una brevissima dichiarazione rilasciata ai microfoni di Rai Sport: "Sono contento – ha detto Cerasuolo – ho fatto un arrivo disastroso che stava per compromettere tutto, ma oggi l’importante era prendere la medaglia, il tempo viene un po’ in secondo piano, però dai sono abbastanza soddisfatto".

