4x100 mista che chiude ogni contesa. Un no contest a firma Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi, che trionfano da favoriti fermando il cronometro sul 3’28″46 (record dei campionati). I più immediati inseguitori, nell'ordine Francia e Austria, pagano oltre quattro secondi al tocco. Un'eternità! L'Italia chiude la sua avventura con 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi. Una dimostrazione di forza esagerata, un dominio, un'apoteosi. L'Italia mette la ciliegina definitiva sugli Europei di Roma , saccheggiati a suon di medaglie di ogni genere, conquistando l'oro anche nellache chiude ogni contesa. Un no contest a firma, che trionfano da favoriti fermando il cronometro sul(record dei campionati). I più immediati inseguitori, nell'ordine, pagano oltre quattro secondi al tocco. Un'eternità! L'Italia chiude la sua avventura con

Ceccon apre le danze col dorso senza strafare, ma con una subacquea da sballo scava già un bel solco sui rivali. La palla passa a Martinenghi, che è semplicemente irresistibile. A suon di testate all'acqua, il ranista azzurro semina gli avversari chiudendo la sua frazione in 57''72 e consegnando ai compagni un tesoretto importante. Tocca a Rivolta, che a farfalla non si limita a gestire e incrementa ancora un vantaggio sempre più siderale. Infine Miressi, che a stile libero sprinta quanto basta per siglare il primato della rassegna. Il Foro Italico è una bolgia e non potrebbe essere altrimenti.

