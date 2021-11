L’Italia fa mille nel nuoto continentale. Una medaglia d’argento che vale tantissimo per Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli, che chiudono la penultima giornata degli Europei in vasca corta a Kazan con il secondo posto ex aequo con la Russia nella 4×50 stile libero mista alle spalle dell’Olanda.

La prima frazione è stata affidata, al solito, ad Alessandro Miressi, che non ha un tempo di reazione incredibile (0.72), ma riesce a tenere botta rimanendo nel gruppone dietro l’Olanda, che fugge immediatamente con la frazione in 21.06 di Jesse Puts. Gli azzurri si affidano a Lorenzo Zazzeri, che rimonta bracciata dopo bracciata superando in un sol colpo Russia, Polonia e Turchia e piazzandosi seconda a metà gara, mentre avanti Thom De Boer vola in 20.55, frazione più veloce in assoluto.

La terza staffettista è la Di Pietro, che vede l’olandese Maaike De Waard distante 31 centesimi. La romana non riesce a colmare il gap, ma bracciata dopo bracciata riesce a mettere sempre più margine tra lei e la russa Surkova, concedendo alla giovane Cocconcelli un margine di quasi sei decimi. La ragazza bolognese si difende con le unghie e con i denti, riuscendo a tamponare l’assalto di Maria Kameneva e dando all’Italia l’argento con il tempo di 1.29.40, lo stesso della Russia.

Olanda prima, con Puts, Thom De Boer, Maaike De Waard e Kim Busch che hanno fatto la parte della lepre per tutte ed otto le vasche chiudendo la gara in 1.28.93. Fuori dal podio per sei decimi la Polonia, a cui non è bastata la rimonta di Katarzyna Wasich per prendersi almeno il bronzo (129.46). Quinta la Svezia di Sarah Sjoestroem (1.30.27), avanti alla Danimarca (1.30.85), l’Austria (1.32.28) e la Turchia (1.33.46).

